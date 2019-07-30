أردوغان يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي في أنقرة

يُعقد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

ويتصدر جدول أعمال الاجتماع عدة ملفات أبرزها الخطوات الأمريكية ضد تركيا بعد استلامها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400، إضافة إلى التوتر في منطقة شرق المتوسط.

كما سيتناول الاجتماع آخر التطورات حول أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، والمنطقة الآمنة التي ترغب تركيا في إنشاءها في شمال سوريا.

ويعقد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي مرة كل شهرين برئاسة رئيس الجمهورية ويشارك به نائب رئيس الجمهورية، ووزراء الداخلية والخارجية والعدل والدفاع، إضافة إلى رئيس الأركان وقادة القوات بالجيش. كما يمكن دعوة وزراء أو مسؤولين آخرين لحضور الاجتماع إذا اقتضت الحاجة.