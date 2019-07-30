الجيش التركي يعلن تحييد 5 إرهابيين من بي كا كا في عمليتين بشمال العراق

حيّد الجيش التركي إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كا كا" خلال محاولتهم التسلل من شمال العراق إلى الأراضي التركية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود نظمت عملية ضد إرهابيين اثنين حاولا التسلل إلى داخل البلاد من منطقة "متينا" شمالي العراق، بهدف تنفيذ هجمات إرهابية.

وأسفرت العملية عن تحييد الإرهابيين المذكورين وضبط أسلحتهما.

في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 من إرهابيي تنظيم "بي كا كا" في غارات جوية شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، أن القصف الجوي على منطقة أفاشين شمالي العراق، جاء بالتوازي مع عملية المخلب الجارية في منطقة هاكورك (شمال).

وأشارت الوزارة إلى أن الغارات استهدفت مرابض أسلحة ومخابئ وملاجئ تابعة لعناصر "بي كا كا" الإرهابية.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.