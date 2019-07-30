"القومي التركي": عازمون على إقامة "ممر سلام" في سوريا

أكد مجلس الأمن القومي التركي تصميم أنقرة على بذل كافة الجهود لإقامة "ممر سلام" في سوريا (في إشارة للمنطقة الآمنة).

جاء ذلك في بيان صادر عنه عقب اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

وقال البيان: "نؤكد تصميمنا بخصوص بذل كافة الجهود من أجل إقامة ممر سلام (في سوريا)".

وشدد البيان على استمرار مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية بنفس العزيمة والإصرار، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية في شمالي العراق ستتواصل إلى أن يتم تطهير كامل مناطق العمليات من الإرهاب.

وفيما يخص استشهاد الدبلوماسي التركي بمدينة أربيل بالاقليم الكردي في شمال العراق، أكد البيان على متابعة التحقيقات حول استشهاد الدبلوماسي في الهجوم المسلح الذي وقع قبل أسبوعين.

كما أعرب البيان عن تطلع أنقرة إلى التزام حلفائها في حلف شمال الأطلسي بتعهداتهم ومسؤولياتهم في إطار القانون الدولي ومبدأ الوفاء بالعهود بشكل يتناسب مع روح معاهدة الحلف والاتفاقات الثنائية.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع بحث الأهمية التي توليها تركيا للشراكة الاستراتيجية والتعاون الدفاعي والأمني.