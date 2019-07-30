تشاوش أوغلو: ليست لدينا مشكلة مع الناتو بسبب منظومة إس-400

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إن منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، لا تشكل مشكلة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحفيين عقب لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركتهما في الاجتماع 52 لوزراء خارجية قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وفي معرض رده على سؤال فيما إذا كانت هناك مشكلة في العلاقات بين تركيا والناتو بسبب شراء أنقرة للمنظومة، قال تشاوش أوغلو: "ليست لدينا مشكلة مع الناتو".

وأضاف: "كما يُفهم من تصريحات الأمين العام ( ينس ستولتنبرغ) ونائبه بشأن المنظومة، فإن إس-400 لا تشكل مشكلة بالنسبة للحلف".

وأكد أن تركيا تساهم في أنشطة الناتو في العديد من المجالات.

وأشار أن شراء أنقرة المنظومة تهم العلاقات التركية الأمريكية أكثر من العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي.

وبخصوص الملف السوري، أوضح أن مباحثات "أستانا 13" التي ستنعقد في العاصمة الكازاخية "نور سلطان" يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل، ستتناول قضايا مهمة.

وتابع: "يجب أن نحافظ على رباطة الجأش ونولي المزيد من الاهتمام للعملية السياسية. سنتفاوض أيضًا على إنشاء اللجنة الدستورية. نعمل معا للإعلان عن إنشاء اللجنة".