تشاوش أوغلو يلتقي لافروف في بانكوك

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، نظيره الروسي سرغي لافروف في العاصمة التايلاندية بانكوك، بحسب مصادر دبلوماسية.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الـ52 لوزراء خارجية قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي سينعقد اليوم.

ورابطة "آسيان" هي تجمع اقتصادي سياسي تأسس عام 1967، ويضم 10 دول هي إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا.

ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.

وفي 2017، انضمت تركيا إلى شركاء الحوار القطاعي لدى "آسيان".