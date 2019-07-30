تشاوش أوغلو يلتقي نظيره الفلبيني في تايلاند

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، نظيره الفلبيني تيودورو لوكسين في العاصمة التايلاندية بانكوك.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الـ52 لوزراء خارجية قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي سيعقد اليوم.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "بدأنا لقاءاتنا الثنائية باجتماع مع الوزير لوكسين، وبمناسبة الذكرى الـ70 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والفلبين نرغب في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية والتجارة".

وأضاف تشاوش أوغلو أن بلاده ستواصل دعم مسيرة السلام في الفلبين.

وبمشاركة تشاوش أوغلو، ينطلق في وقت لاحق اليوم الاجتماع الـ52 لوزراء خارجية قمة "آسيان" في بانكوك.

ورابطة "آسيان" هي تجمع اقتصادي سياسي تأسس عام 1967، ويضم 10 دول هي إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا.

ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، وإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.

وفي 2017، انضمت تركيا إلى شركاء الحوار القطاعي لدى "آسيان".