أردوغان يرأس غداً اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى

يحتضن المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، غدا الخميس، اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسيتم خلال الاجتماع الذي يعقد للمرة الثانية في ظل النظام الرئاسي بتركيا، النظر في ملفات التعيينات والترقيات داخل القوات المسلحة التركية.

وإلى جانب الرئيس أردوغان، سيحضر الاجتماع نائبه فؤاد أوقطاي ووزراء الدفاع خلوصي أقار والعدل عبد الحميد غل والداخلية سليمان صويلو والخزانة والمالية براءت ألبيراق والتعليم ضياء سلجوق.

كما سيحضر الاجتماع رئيس الأركان التركي يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وقبيل بدء الاجتماع، سيجري أردوغان برفقة أعضاء المجلس، زيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وستدخل القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الشورى العسكري، حيز التنفيذ عقب مصادقة رئيس الجمهورية عليها.