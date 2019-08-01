انطلاق اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي برئاسة أردوغان

انطلق اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وأجرى أعضاء مجلس الشورى العسكري زيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك قبل أن انتقلوا إلى المجمع الرئاسي.

ويحضر الاجتماع كل من نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووزير الدفاع خلوصي أقار، ووزير العدل عبد الحميد غل، ووزير الداخلية سليمان صويلو، والخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيراق، ووزير التربية ضياء سلجوق، ورئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميد دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك أقيوز.