الأمم المتحدة تعلن البدء بالتحقيق في غارات جوية على مرافق إدلب

ستحقق الأمم المتحدة في غارات عدة طالت عدداً من المرافق التي تدعمها المنظمة الدولية وعددا من المواقع المدنية لا سيما المرافق الصحية بشمال غرب سوريا، بحسب ما قال الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش الخميس.

وكانت روسيا ونظام الأسد أعلنا موافقتهما على وقف لإطلاق النار في محافظة ادلب. وعبّر غوتيريش عن الأمل بأن يتواصل وقف إطلاق النار هذا، قائلا "آمل بأن ينتهي الوضع المأسوي الحالي" في إشارة منه الى الغارات الجوية.

ويأتي التصعيد في إدلب رغم أنّ المنطقة مشمولة باتفاق روسي- تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في أيلول/ سبتمبر 2018، والذي ينص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في المنطقة الفاصلة بين قوات النظام والمعارضة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش إن "التحقيق سيغطي (عمليات) التدمير والأضرار التي لحقت بالمنشآت الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح والمواقع التي تدعمها الأمم المتحدة".

واضاف ان غوتيريش يدعو "جميع الأطراف المعنيين الى التعاون" مع المحققين.

من جهته انتقد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي التحقيق، منددا بمزاعم عن مسؤولية للنظام السوري وروسيا عن عمليات التدمير تلك، واصفا هذه المزاعم بأنها "أخبار كاذبة".

واعتبر ان هذا التحقيق "يهدف الى اتهام سوريا وروسيا بأمور لم تفعلاها".