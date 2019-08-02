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الخارجية التركية: وفد عسكري أمريكي لمناقشة المنطقة الآمنة وننتظر عرضاً جديداً

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 02.08.2019 11:30
آخر تحديث في 02.08.2019 11:34
الخارجية التركية: وفد عسكري أمريكي لمناقشة المنطقة الآمنة وننتظر عرضاً جديداً

أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، أن العرض الذي قدمته الولايات المتحدة لبلاده بشأن المنطقة الآمنة شمال سوريا "غير كاف"، مؤكداً أن تركيا تنتظر عرضاً جديداً.

وقال أقصوي، في بيان، إن وفداً عسكرياً أمريكياً سيصل إلى تركيا يوم غد السبت، لمواصلة المحادثات حول إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.

وأكد أن أنقرة ستقيم العرض الأمريكي الجديد الذي ينبغي أن يأتي به الوفد، لكنها لا تريد العودة إلى الدخول في "عملية مماطلة".

وحذر المسؤول التركي من أنه "في حال عدم التوصل إلى نقطة مشتركة مع الجانب الأمريكي حول المنطقة الآمنة فإننا سنضطر إلى إنشائها لوحدنا".

يتبع...

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