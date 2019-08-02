جيفري: خلافاتنا مع أنقرة أعاقت تأسيس "منطقة آمنة" في سوريا

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إن بعض الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا، أعاقت تأسيس "منطقة آمنة" في سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده جيفري في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، مع منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز.

وأضاف جيفري أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يشن عمليات إرهابية في سوريا والعراق وإفريقيا، زاعمًا بأن "القوى الكردية والعربية" في إشارة إلى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، لا تزال تعمل على مكافحة داعش.

وتابع القول: "نحن ملتزمون بحماية من يقاتلون إلى جانبنا وألا يتعرضوا للأذى أو لهجوم من طرف ثالث. الرئيس أوضح ذلك أيضًا. وهذا يشمل مخاوفنا بشأن الأتراك".

وأشار جيفري إلى أن المحادثات مع الجانب التركي بشأن إنشاء "منطقة آمنة" في سوريا لا تزال مستمرة، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى نتائج واضحة في هذا الصدد.

ولفت جيفري إلى أن الولايات المتحدة تدرك وجود أكراد في تركيا، نافيًا أن يكون لدى أنقرة خطة "لاحتلال مناطق" شمالي سوريا، أو أن يكون الطرفان (التركي والأمريكي) قد توصلوا إلى اتفاق لإنشاء منطقة آمنة.

ونوه جيفري إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، يتبنى مواقف حاسمة وخشنة، وأن تركيا تطالب بإبعاد جميع الأسلحة الثقيلة مسافة من 5 إلى 14 كيلومترًا عن حدودها باتجاه الداخل السوري.

والاثنين الماضي، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها، حال عدم التوصل لتفاهم مشترك مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية.

وشدد أقار أن تركيا هي الدولة الأنسب وصاحبة القوة القادرة على ضبط المنطقة الآمنة في سوريا، مؤكّدًا على ضرورة مصادرة جميع الأسلحة التي بحوزة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وإخراجه من المنطقة الآمنة بشكل كامل.