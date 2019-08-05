أردوغان: سنواصل التعاون مع حزب الحركة القومية في البرلمان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل التعاون مع حزب الحركة القومية في قضايا تتعلق ببقاء البلاد ومستقبل الشعب التركي.

وأضاف في فعالية حزبية بولاية بورصا شمال غربي تركيا أن تحالف الشعب الذي يجمع الحزبين تحت قبة البرلمان سيطرح إصلاحات جديدة لتعزيز الديمقراطية.

وأشار إلى أن تركيا دخلت مرحلة لن تشهد فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية لمدة 4 سنوات ومحلية لمدة 5 سنوات.

وأضاف أردوغان "نرغب في تعزيز قوة بلادنا وتحقيق التجديد والاندماج في الحزب خلال هذه المرحلة التي لن تشهد انتخابات".

وتعهد باتخاذ خطوات لتكوين مستقبل حزب العدالة والتنمية وبناء العمود الفقري البشري والمؤسسي للحزب، مضيفا "بالتأكيد سنقوم بما يقع على عاتقنا تجاه الحزب من أسفل هرمه إلى أعلاه عبر قراءة الرسالة التي بعث بها الشعب من خلال صندوق الانتخابات".