وزارة الدفاع التركية: مباحثات المنطقة الآمنة بسوريا مع الأمريكيين تتواصل الثلاثاء

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، أن المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة المخطط إقامتها شمالي سوريا، مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين ستتواصل الثلاثاء في العاصمة أنقرة.

وذكرت الوزارة في تغريدة لها على حسابها في موقع تويتر "انتهى اليوم القسم المخصص للمباحثات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول المنطقة الآمنة المخطط إقامتها شمالي سوريا، وستتواصل المباحثات غدا (الثلاثاء) في وزارة الدفاع التركية بأنقرة".

وفي وقت سابق اليوم، بدأت الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة بشأن إقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا.

وكانت الجولة الأولى قد انعقدت في 23 يوليو/ تموز الماضي في مقر وزارة الدفاع التركية.

وأكدت أنقرة في عدة مناسبات أنها ستضطر إلى إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، في حال عدم التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.