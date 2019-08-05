الرئيس الأوكراني يزور تركيا الأربعاء

يجري الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، زيارة رسمية إلى تركيا الأربعاء المقبل تستغرق يومين، يستهلها بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية، الاثنين، أن "رئيس البلاد يزور تركيا يومي 7 و8 أغسطس/أب الحالي".

وأوضح البيان، أن زيلينسكي سيلتقي الرئيس أردوغان خلال اليوم الأول من الزيارة، وبطريرك الروم في إسطنبول بارثولوميوس، في يومها الثاني.

يُذكر أن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، قضى عطلةً برفقة أسرته، في مدينة بودروم السياحية جنوب غربي تركيا، مباشرةً بعد فوزه بالانتخابات، في أبريل/نيسان الماضي.