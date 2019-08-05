تركيا تطلق مبادرة "آسيا مجددا" للارتقاء بالعلاقات الثنائية مع آسيا

أطلقت الحكومة التركية حملة انفتاح جديدة على القارة الآسيوية، تحت اسم "آسيا مجددا"، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم.

جاء الإعلان في كلمة للوزير خلال افتتاح مؤتمر السفراء الأتراك الحادي عشر المنعقد بالعاصمة أنقرة.

وقال تشاوش أوغلو إن آسيا تتحول الى مركز اقتصادي للعالم، وإن المجتمع الدولي يشهد تنافسا محموما للعب دور أكبر في هذه القارة.

وأشار إلى أن سياسة تركيا الحالية تجاه آسيا ناجحة، لكن هناك حاجة لحملة انفتاح جديدة، تواكب متغيرات العصر.

وأضاف أن الوقت حان لصياغة سياسة جديدة تتسم بنظرة شمولية إلى آسيا مع مراعاة الاختلافات في المنطقة.

وأضاف "نعلن من هذا المنبر اليوم، حملة الانفتاح الجديدة، تحت اسم "آسيا مجددا" (Asia Anew)، وبعد اليوم سنرتقي بعلاقاتنا أكثر في إطار شامل".

وأكد أن تركيا راغبة بتحقيق قفزة جديدة في العلاقات مع القارة الآسيوية بأسرها، تستند إلى المساواة والاحترام المتبادل والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والانسجام والقيم المشتركة.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن تركيا اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل، ستتولى الرئاسة الدورية لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، في دورة 2019-2020، ونوه بأنه يعد أكبر منتدى في القارة من حيث المشاركة.

وردا على الهواجس الغربية المحتملة، شدد تشاوش أوغلو على أن تركيا لا ترمي من وراء مبادرة "آسيا مجددا" إلى تفضيل محور ما على آخر.

وأضاف "في الأساس تركيا هي حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا، وهي المحور بعينه".