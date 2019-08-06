أردوغان: سنستخدم القوة للدفاع عن مصالحنا القومية إذا ما تطلب الأمر

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستخدم قوتها للدفاع عن مصالحها القومية إذا ما تطلب الأمر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، اليوم، في المؤتمر الحادي عشر للسفراء الأتراك بالمجمع الرئاسي في أنقرة .

وقال أردوغان: "سندافع عن مصالحنا القومية عبر الحوار وعناصر القوة الناعمة، وأحيانا عبر الضغط الدبلوماسي، وإذا ما تطلب الأمر فباستخدام القوة الفعلية".

وأضاف "مع التزامنا بالحوار والاتفاق، تمتلك تركيا الحق في اتخاذ كافة التدابير للقضاء على التهديدات التي تستهدف أمنها القومي، سواء كان ذلك مع حلفائها أو بدونهم".

وأردف "تجفيف مستنقع الإرهاب بشمال سوريا هي القضية الأكثر أولوية بالنسبة لبلادنا، ولا يمكن لتركيا أن تشعر بالأمان ما لم يتم القضاء على ذلك الكيان الذي ينمو كالخلايا السرطانية على حدودنا الجنوبية عبر الأسلحة الثقيلة المقدمة إليه من قبل حلفائنا".

وقال "إذا لم نقم بما يلزم اليوم، سندفع ثمن ذلك باهظا في السمتقبل لا قدر الله، وسيدخل المسار الذي بدأناه عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون مرحلة مختلفة قريبا، وبالتالي سنكون قد أسسنا ممر سلام يتيح لأشقائنا السوريين العيش في طمأنينة ورخاء وآمان".

واستطرد: "ننتظر من الولايات المتحدة - حليفتنا في الناتو وشريكتنا الاستراتيجية - اتخاذ خطوة في الملف السوري تليق بالحليف الحقيقي".

وأكد أن تركيا لا تأخذ زمام المبادرة من أجل مستقبلها فقط، إنما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة برمتها أيضا.

وتابع: "لقد أظهرت لنا تجاربنا الأخيرة في سوريا مرة أخرى، حقيقة أنّ من لا يكون في الميدان لا يستطيع أن يكون على الطاولة ".

كما دعا أردوغان الولايات المتحدة إلى تسليم بلاده قيادات منظمة "غولن" الإرهابية، ووقف تسليح تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

وأشار إلى أن بلاده تهدف من خطواتها في سوريا إلى انقاذ نفسها وأوروبا من ضغط المهاجرين غير النظاميين، وتسريع عملية عودة المهاجرين السوريين إلى بلادهم.

ونوه إلى أن الوفاء بالتعهدات المقدمة إلى تركيا فيما يتعلق بالمهاجرين السوريين يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لبلاده، إلا أنه لم يتم الوفاء بها حتى الآن.

الرئيس أردوغان أكد، أيضا، أن تركيا "مصممة على إجتثاث" جذور منظمة "بي كا كا" الإرهابية من الأراضي العراقية.

واعتبر أن "أمن تركيا بمثابة أمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمنطقة برمتها".

وشدد أن عملية المخلب بشمال العراق تتقدم بنجاح نحو بلوغ أهدافها مضيفا "متفقون مع حكومات العراق وإيران فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب".

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

وأضاف أردوغان أن تركيا لن تشعر بالأمان ما لم يتم القضاء على تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الذي ينمو كالخلايا السرطانية على حدودها الجنوبية عبر الأسلحة الثقيلة المقدمة إليها من قبل حلفائها.

وأشار أردوغان إلى الخطوات المتخذة بشأن شرقي الفرات ستدخل مرحلة مختلفة قريباً.

كما أكد أردوغان أن بلاده عازمة على اجتثاث تنظيم بي كا كا الإرهابي من الأراضي العراقية.