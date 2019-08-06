أردوغان: على الاتحاد الأوروبي كسب تركيا ليصبح لاعباً عالمياً

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية أن يكسب الاتحاد الأوروبي تركيا حتى يتسنى له أن يصبح لاعبا عالميا.

جاء ذلك في كلمة أمام مؤتمر السفراء الأتراك الـ11 المنعقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وقال أردوغان: "إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يصبح لاعبا عالميا، عليه أن يكسب تركيا أولا، وألّا يفرط بعضويتها فيه بسبب مطامع بعض الدول".

وأكد الرئيس على مواصلة بلاده حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك شرق البحر المتوسط.

وأضاف: "لا يمكننا تجاهل أنشطة التنقيب شرق البحر المتوسط، وسنحمي حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك في المنطقة المذكورة".

تجدر الإشارة إلى أن سفينتي التنقيب التركيتين "فاتح" و"ياووز"، تقومان بمهامهما في البحر المتوسط قرب جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها بهذا الخصوص.

ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ولفت أردوغان إلى أن المجتمع الدولي بدأ بشكل تدريجي يفقد قدرته على حل مشكلات مثل الإرهاب والجوع والاحتباس الحراري وغيرها.

وحول القضية الفلسطينية قال أردوغان: "إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967، ليس خيارا بل أمر إلزامي".