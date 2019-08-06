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أردوغان وعمران خان يبحثان هاتفياً التطورات في إقليم كشمير

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 06.08.2019 10:24
آخر تحديث في 06.08.2019 12:31
أرشيفية أرشيفية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باكستان والهند إلى تعزيز الحوار بين البلدين.

وفي اتصال هاتفي، بحث الرئيس أردوغان، الاثنين، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المستجدات في إقليم كشمير، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان، أن عمران خان اتصل بأردوغان لإطلاعه على المستجدات بين باكستان والهند بخصوص إقليم كشمير.

وفي وقت سابق أعربت أنقرة عن قلقها إزاء تصاعد التوتر القائم في إقليم كشمير، إثر إلغاء الهند مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لـ "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من الإقليم.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الاثنين: "نشعر بالقلق من تصاعد التوتر القائم إثر إلغاء الهند المادة 370 من الدستور التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير".

وأعرب البيان عن أمل تركيا بإيجاد حل للمشكلة عبر الحوار وفي إطار قرارات الأمم المتحدة المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة سكان جامو وكشمير، وباكستان والهند.

وأضاف: "بلادنا مستعدة للمساهمة من أجل تخفيف التوتر في المنطقة إذا وافقت الأطراف".

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