استمرار المباحثات التركية الأمريكية حول المنطقة الآمنة بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن المباحثات المتعلقة بالمنطقة الآمنة المخطط إقامتها شمالي سوريا، مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين متواصلة في العاصمة أنقرة.



وذكر بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، أن القسم المخصص للمباحثات مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول المنطقة الآمنة المخطط إقامتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، شمالي سوريا، انطلق اليوم في الساعة 10:30بالتوقيت المحلي (7:30 تغ) في وزارة الدفاع التركية بأنقرة.



وأمس الاثنين، بدأت الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة بشأن إقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا.



وكانت الجولة الأولى قد انعقدت في 23 يوليو/ تموز الماضي في مقر وزارة الدفاع التركية.



وأكدت أنقرة في عدة مناسبات أنها ستضطر لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، في حال عدم التوصل لتفاهم مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.