تحييد 14 إرهابياً من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 14 من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، الثلاثاء، في غارات جوية على مواقع المنظمة شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، إن غارات نفذتها مقاتلاتها استهدفت أوكار منظمة "بي كا كا" بمنطقة "متينا"، وجرت بالتنسيق مع "عملية المخلب" الجارية ضد معاقل الإرهابيين في المنطقة.



وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد 7 من إرهابيي "بي كا كا،" ليرتفع العدد إلى 14 بعد أن تم تحييد 7 آخرين في غارات سابقة، صباح الثلاثاء، على منطقة "غارا" شمالي العراق أيضا.



وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.



ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.



يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.