تحييد 7 إرهابيين من "بي كا كا" في غارة جوية شمالي العراق

حيد الجيش التركي 7 من عناصر تنظيم "بي كا كا" الإرهابي إثر غارات جوية نفذتها مقاتلاته على معاقل التنظيم شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، الثلاثاء، إن الغارات استهدفت أوكار تنظيم "بي كا كا" بمنطقة "غارا"، وجرت بالتنسيق مع "عملية المخلب" الجارية ضد معاقل الإرهابيين في المنطقة.

وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد 7 من إرهابيي "بي كا كا".

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.