جليك: تركيا تملك القدرة على إنشاء منطقة آمنة شرق الفرات بمفردها

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إن أنقرة تمتلك القدرة على إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا بمفردها، لحماية أمنها القومي.

وأضاف جليك خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، أن تركيا تبحث في إنشاء "منطقة آمنة، ممر سلام" تكون مظلة للمظلومين في سوريا، وتساهم في السلام العالمي والإقليمي والأمن القومي التركي.

وأشار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوضح بخصوص التطورات المتعلقة بمنطقة شرق الفرات، أن التقويم لاتخاذ خطوات فعلية في المنطقة قد وصل إلى مراحله النهائية وذلك تماشيا مع الاحتياجات الأمنية في تركيا.

وتابع القول بأن "تركيا عاقدة العزم وبكل وضوح على الدفاع عن أمنها القومي بالحوار أو الدبلوماسية أو القوة الناعمة أو الخشنة.

وأشار إلى أن الدعم الذي توفره بعض الدول يشكل ملاذًا آمنًا للإرهابيين في منطقة شرق الفرات، وأن تركيا تنتظر من حلفائها موقفًا أكثر إيجابية.

وأضاف قائلًا: تركيا عازمة على إنشاء ممر آمن يكون تحت إدارتها بالتعاون مع حلفائها، إلا أنها في الوقت نفسه تمتلك القدرة على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمنها القومي بمفردها، في حال واصل الحلفاء سياسية المماطلة وإهدار الوقت.

وأشار أن الوضع القائم في شمالي سوريا تحول إلى مشكلة أمنية ووطنية بالنسبة لتركيا، وأن الجميع متفقون في هذه القضية، إلا أن بعض الدول الأجنبية تتبنى مقاربات خاطئة حيال الخطوات الواجب اتخاذها من أجل حل المشكلة.