وزير الخارجية الأردني: ماضون في تعميق التعاون الاقتصادي والدفاعي مع تركيا

صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بقوله إن الأردن وتركيا "ماضيان في اتخاذ خطوات عملية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي والدفاعي".

جاء ذلك خلال محادثات أجراها الصفدي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في العاصمة أنقرة، حسبما أفاد بيان صادر عن الخارجية الأردني.

والاثنين، وصل الصفدي العاصمة أنقرة للمشاركة في مؤتمر السفراء الأتراك الحادي عشر تلبية لدعوة تشاوش أوغلو.



وقال البيان إن محادثات الوزيرين ركزت على سبل فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأشار الوزيران إلى "استكمال المباحثات حول اتفاقية التعاون الاقتصادي خطوة هامة على طريق زيادة التعاون الاقتصادي"، حسب البيان.

وأكدا وحدة موقف البلدين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى جانب استعراضهما للجهود المبذولة لحل الأزمة السورية.

ويتناول مؤتمر السفراء الأتراك هذا العام العديد من القضايا، في مقدمتها التطورات والتوجهات التي تخص السياسة الخارجية لتركيا، والتحديات والفرص الراهنة، والأولويات بشأن الفترة المقبلة.