أردوغان يستقبل نظيره الأوكراني في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة أنقرة.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الضيف في ساحة المجمع الرئاسي، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، قبل أن يحيّ زيلينسكي حرس الشرف.

وبعد أن قدّم كل رئيس أعضاء وفده للآخر، التقطت عدسات الصحفيين صورا للرئيسين أمام علمي بلديهما.

ومن المزمع أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب اجتماع ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب التركي، نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بكجان، إضافة إلى نائب وزير الثقافة والسياحة سرداد تشام، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، وعدد آخر من المسؤولين.

كما حضر المراسم ضمن الوفد الأوكراني زعيم تتار القرم مصطفى جميل قرم أوغلو.