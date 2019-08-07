تركيا تدين بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية "الهادفة لجعل الاحتلال دائماً"

أدانت الخارجية التركية بشدة موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وأشارت الخارجية، في بيان الأربعاء، إلى مواصلة إسرائيل سلب حقوق المواطنين الفلسطينيين عبر موافقتها مؤخرا على بناء 2300 وحدة استيطانية.

وجاء في البيان: "ندين بشدة هذه السياسة الإسرائيلية غير المشروعة".

وأشارت الخارجية إلى مواصلة إسرائيل انتهاك القانون الدولي "علانية وبدون مبالاة عبر سياستها في توسيع المستوطنات غير القانونية".

وأضاف: "نرفض تصرفات إسرائيل الهادفة للقضاء على منظور حل الدولتين ولجعل الاحتلال دائمًا".

واختتمت الخارجية بيانها بالقول: "نجدد وقوفنا دائمًا إلى جانب القضية الفلسطينية المحقة، وشعبها الشقيق".

وأمس الثلاثاء، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن السلطات صادقت خلال الأيام الأخيرة على بناء 2304 وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صعّدت في السنوات الماضية، من عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.