تركيا تستلم القلعة الطائرة A400M التاسعة

استلمت تركيا اليوم الطائرة التاسعة من طراز A400M التي يطلق عليها اسم القلعة الطائرة العملاقة والتي يتم إنتاجها في إسبانيا في إطار مشروع مشترك.

وتشرف على مشروع الطائرة A400M، رئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، ويتم تصنيعها في شركة إيرباص الأوروبية.

وجاء إعلان استلام الطائرة التاسعة من الطراز المذكور، من قبل رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، على موقع تويتر.

واستكملت الطائرة الاختبارات بمدينة إشبيلية الإسبانية، حيث يتم إنتاجها هناك بمشاركة ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا أيضًا.

ومن المنتظر أن ينقل طيارون أتراك الطائرة العملاقة الأربعاء إلى القاعدة الجوية العسكرية في ولاية قيصري وسط تركيا.

واستملت تركيا أولى الطائرات من الطراز المذكور عام 2013، وتخطط لاستلام الطائرة العاشرة والأخيرة عام 2022.

وستساهم الطائرة A400M في زيادة كفاءة القدرات الجوية العسكرية إلى جانب رفع القدرات الدفاعية التركية.

وشركة إيرباص الأوروبية تصنع أنواع عديدة من الطائرات المدنية والعسكرية، وتمتلك موقعا لتجميع الطائرات في مطار سان بابلو بمدينة إشبيلية.

وتأتي طائرة A400M بين الطرازات العسكرية المتخصصة في النقل، والتي يجري تجميعها في إشبيلية.

وتطير بسرعة 800 كلم في الساعة ومزودة بأنظمة طيران حديثة، فيما توازي قدرتها الاستيعابية قدرات ثلاث طائرات شحن مجتمعة، مع إمكانية الطيران لمسافات أطول، وتزودها بالوقود جواً.

ويبلغ طول الطائرة 45 متراً، والجناحين 43 متراً، بينما يبلغ ارتفاعها 15 متراً وسعة خزان الوقود 50 طناً.

ويمكن لهذه الطائرة التحليق على ارتفاع 11 ألفا و300 مترا، ولها 4 محركات، ويمكنها الهبوط والإقلاع من على المدرجات الترابية.

كما يمكنها قطع 3 ألاف كلم بحمولة تزن 37 طنا، و9 ألاف كلم إذا كانت الحمولة 10 أطنان فقط.

ويمكن لهذه الطائرة التي يبلغ طول مقصورتها 17 مترا الإقلاع من إسطنبول إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون إمدادها بالوقود.

ويمكن تحويلها إلى مستشفى طيار إذ تتسع لـ66 نقالة و25 موظف صحي.

وأدّت شركة الملاحة الجوية والفضاء التركية (توساش) دورا فعالا في مشروع إنشاء هذه الطائرة بمشاركة 500 مهندس تركي.

وستنتج الشركة قطع غيار بقيمة مليار ونصف المليار يورو وستحصل على حصة من مبيعاتها.