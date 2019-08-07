تركيا والولايات المتحدة يتوصلان إلى اتفاق حول المنطقة الآمنة في سوريا

توصل المسؤولون الأتراك إلى اتفاق مع نظرائهم الأمريكيين، في المحادثات التي أجروها في أنقرة حول المنطقة الآمنة في سوريا على إنشاء مركز عمليات مشترك في تركيا قريباً لإدارة وتنسيق عملية إنشاء المنطقة الآمنة بشكل مشترك مع الولايات المتحدة.

كما اتفق الجانبان، اللذان أنهيا ساعات من المحادثات المكثفة، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، على "جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة المهجرين السوريين إلى بلادهم".

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن المنطقة الآمنة التي تم الاتفاق على إنشائها والتي تمتد بعمق ما بين 30 إلى 40 كيلومتراً داخل الأراضي السورية على امتداد الحدود التركية ستكون تحت سيطرة تركيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن إرهابيي بي كا كا/ ي ب ك المتمركزون في المنطقة الآمنة سيقومون بإخلائها وتسليم أسلحتهم الثقيلة، كما سيتم تدمير جميع الأنفاق والمواقع العسكرية التابعة لهم في هذه المنطقة.

وبحسب وزارة الدفاع التركية، فإنه "تمت مناقشة اتخاذ إجراءات فورية لإزالة المخاوف الأمنية التركية خلال المحادثات بالتفصيل".