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وزير الدفاع التركي: الجانب الأمريكي يقترب من طروحاتنا بشأن المنطقة الآمنة بسوريا

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 07.08.2019 12:09
آخر تحديث في 07.08.2019 13:03
وزير الدفاع التركي: الجانب الأمريكي يقترب من طروحاتنا بشأن المنطقة الآمنة بسوريا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن المحادثات التي يجريها مسؤولون عسكريون أتراك مع وفد أمريكي في أنقرة، والتي من المقرر أن تنتهي خلال ساعات، كانت "إيجابية وبناءة".

وقال آقار، اليوم الأربعاء، إنهم شعروا بالسعادة لرؤية محاوريهم الأمريكيين يقتربون من طروحاتهم بشأن المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمالي سوريا.

وأوضح الوزير التركي: "استكملنا جميع خططنا وتمركز قواتنا على الأرض، لكن قلنا أيضًا إننا نرغب في التحرك مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "نود العمل والتحرك سوية مع حلفائنا الأمريكان، وقلنا مرارًا وتكرارًا إننا سنفعل ما يتوجب القيام به إذا لم يكن ذلك ممكنًا".

وأكدت أنقرة في عدة مناسبات أنها ستضطر إلى إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، في حال عدم التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

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