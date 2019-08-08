أقار: اختبار قوة تركيا سيكون له ثمن باهظ

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن بلاده حافظت على الحقوق والمصالح المشروعة لها ولجمهورية شمال قبرص التركية، وإن اختبار قوتها سيكون له ثمن باهظ.

وأضاف، في كلمة له خلال زيارته إلى جمهورية شمال قبرص التركية: "قلنا وما زلنا نقول في كل مناسبة ينبغي عدم اختبار قوتنا، لأنه سيكون له ثمن باهظ".

وأكّد أقار أنه "لن يتم التغاضي عن محاولات فرض أمر الواقع الرامي إلى سلب حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية".

وتواصل سفينتا التنقيب التركيتين "فاتح" و"ياووز" مهامهما في البحر المتوسط قرب جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.