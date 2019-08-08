المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة: تركيا شريك لاغنى عنه

قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ديميتريس أفراموبولوس إن تركيا هي شريك لا غنى، باعتبارها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال مؤتمر السفراء الحادي عشر المنعقد في العاصمة أنقرة.

وأكد أن تركيا ستبقى دائماً جارة مهمة واستراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه ينبغي على تركيا التي تعتبر قوة إقليمية محورية أن تدير وجهها نحو أوروبا دائماً.

أعرب أفراموبولوس عن تقديره لجهود تركيا التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ على أراضيها، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيقف دائماً إلى جانب تركيا لإدارة تحديات هذه المشكلة.