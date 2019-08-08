تحييد اثنين من مدبري اغتيال الدبلوماسي التركي في أريبل

تمكنت القوات المسلحة التركية من تحييد اثنين من مدبري حادثة اغتيال الدبلوماسي التركي بقنصلية تركيا في أربيل، عثمان كوسا، في السابع عشر من يوليو/ تموز الماضي.

وقامت قوات من الجيش التركي بعملية داخل حدود إقليم حدود شمال العراق بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركية تمكنت بها من تحييد الإرهابيين حاجي كورهان واسمه الحركي "بوتان" ومتين آكغون واسمه الحركي "كندال".

وأفادت معلومات من مصادر عسكرية أن الإرهابي حاجي كورهان هو أحد القياديين بتنظيم "تاك" أحد أفرع تنظيم بي كا كا الإرهابي، وأنه مدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين أمنياً.

وأضافت المصادر أن الإرهابيين اللذين تم تحييدهما شاركا في العديد من العمليات الإرهابية قبل ذلك، مشيرة إلى أن عملية تحيدهما تمت في نهاية يوليو الماضي.

وكانت القوات التركية قد تمكنت من تحييد إرهابي آخر من مدبري الهجوم يُدعى أردوغان أونال ويلقب دوغان نورهان في 24 يوليو الماضي.

وفي 17 يوليو الماضي قامت مجموعة مسلحة تابعة لبي كا كا الإرهابي بإطلاق نار على دبلوماسيين أتراك في مطعم قرب مقر القنصلية التركية بأربيل، مما أدى استشهاد الدبلوماسي التركي عثمان كوسا وإصابة آخرين.