زلزال بقوة 6 درجات يضرب ولاية دنيزلي غرب تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات، الخميس، ولاية دنيزلي غربي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، أن الزلزال ضرب قضاء بوزكورت الساعة 14:25 بالتوقيت المحلي (11:25 ت.غ).

وذكر البيان أن الزلزال وقع على عمق 7.09 كم تحت سطح الأرض.

وقال مدير فرع إدارة الكوارث والطوارئ في دنيزلي، علي أتيز، إن الإدارة لم تتلقَ أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو دمار كبير جراء الزلزال، وفق معلومات أولية.

وأوضح "أتيز" أن الإدارة أجرت اتصالات مع مسؤولي الإدارة المحلية في المنطقة.

وأضاف أن طواقم إدارة الكوارث والطوارئ وعناصر الدرك تجري مسحًا في أحياء المنطقة.

وفي وقت سابق صباح الخميس، وقع زلزال بلغت قوته 4.8 درجات، قرب خليج كوش أداسي، بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، جنوب غربي تركيا.