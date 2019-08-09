إمبراطور اليابان يمنح مولود تشاوش أوغلو "وسام الشمس المشرقة"

منح إمبراطور اليابان ناروهيتو وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو "وسام الشمس المشرقة" أعلى وسام في اليابان، وقد تم تقليد تشاوش أوغلو الوسام نيابة عن الإمبراطور من قبل سفير طوكيو في أنقرة أكيو مياجيما، الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة سفراء أتراك وأجانب.

وقال السفير الياباني خلال مراسم التقليد إن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، شكل فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا واليابان.

وبعد أن أعرب مياجيما باللغة التركية عن ترحيبه بالحضور، أشاد بالجهود التي بذلها تشاوش أوغلو لتنمية العلاقات التركية اليابانية.

وأشار مياجيما أن تشاوش أوغلو على دراية كبيرة باليابان وأنه يتقن اليابانية بشكل جيد، وأضاف أنه قدم إسهامات كبيرة للدفع بالعلاقات التركية اليابانية قدمًا نحو الأمام في مجالات السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والثقافة، خلال مراحل عمله السياسي والدبلوماسي.

ولفت مياجيما إلى أن اليابان وتركيا بلدان قريبان من بعضهما البعض معنويًا، رغم البعد الذي يفصل بينهما من الناحية الجغرافية، مشيرًا أن "وسام الشمس المشرقة" سوف يساهم بشكل كبير في تنمية العلاقات التركية اليابانية ودفعها قدمًا نحو الأمام.