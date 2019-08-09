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تركيا.. "العدالة والتنمية" وأحزاب المعارضة تطالب واشنطن بتسليم "غولن"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 09.08.2019 17:57
آخر تحديث في 10.08.2019 03:39
تركيا.. العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة تطالب واشنطن بتسليم غولن

دعت الكتل البرلمانية للحزب الحاكم والمعارضة التركية، الجمعة، الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسليم زعيم منظمة "غولن" الإرهابية إلى البلاد في أقرب وقت.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الكتل البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"(الحاكم)، وأحزاب "الشعب الجمهوري" و "الحركة القومية" و"إيي" المعارضة.

وقال البيان إن "فتح غولن ما زال يدير المنظمة الإرهابية من الولايات المتحدة ويواصل نشر أفكاره المنحرفة باستخدام أساليب منظمات إرهابية كداعش والقاعدة".

وأردف البيان أن عدم اتخاذ السلطات الأمريكية إجراءات تجاه زعيم غولن ومنظمته الإرهابية يؤثر بشكل سلبي على أواصر الثقة بين تركيا والولايات المتحدة.

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