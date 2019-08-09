تشاوش أوغلو: فخور بتقلّدي وسام "الشمس المشرقة" الياباني

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عن فخره بمنح اليابان له "وسام الشمس المشرقة".

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم تقليد أوسمة وتوزيع جوائز، أقيمت أمس الخميس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة سفراء أتراك وأجانب.

وقال تشاوش أوغلو عقب تقلده الوسام من قبل سفير طوكيو في أنقرة أكيو مياجيما: "باسم دولتي وحكومتها فخور للغاية بتكريمي بوسام الشمس المشرقة الذي هو أعلى وسام في اليابان. في هذه المناسبة أود أن أوجه شكري لجلالة الإمبراطور الياباني".

واعتبر تشاوش أوغلو منحه الوسام المذكور مؤشرا جديدا لعمق علاقات الصداقة بين تركيا واليابان.

وأضاف: "على الرغم من أننا نعيش على طرفي آسيا، إلا أن الأواصر التي تربطنا متينة وقديمة للغاية".

والأربعاء، قال السفير الياباني في أنقرة إن "وسام الشمس المشرقة" الذي منحته بلاده لوزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو هو أعلى وسام يُمنح في اليابان لرجال الدولة الأجانب.

وأوضح مياجيما، في مقابلة مع الأناضول، أن الإمبراطور الياباني ناروهيتو، منح تشاوش أوغلو، الوسام نظرًا لتعزيزه العلاقات بين تركيا واليابان وجهوده من أجل تقوية الصداقة بين البلدين.

وأشار إلى أن "وسام الشمس المشرقة" هو أرفع وسام يُمنح من جانب الإمبراطور لرجال الدولة الأجانب، ومُنح لتشاوش أوغلو بناء على توصية من حكومة اليابان وسفارتها في أنقرة.

وأشار إلى أن تشاوش أوغلو هو أول سياسي تركي ينال الوسام منذ 61 عامًا، موضحًا أن رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس ووزير الخارجية الراحل فاتح رشدي زورلو حصلا على الوسام من قبل.