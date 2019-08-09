تشاوش أوغلو: ممر السلام بسوريا لن يكون مثل منبج ولن نسمح بالمماطلة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بدل الحزام الإرهابي في سوريا، مؤكدًا أن تركيا لن تسمح بالمماطلة كما حصل في منبج.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال مأدبة طعام مع رجال أعمال وممثلي منظمات مدينة وطلاب، على هامش زيارته إلى جانب السفراء الأتراك لمدينة صامسون شمالي البلاد، في اليوم الأخير من فعاليات مؤتمر السفراء الأتراك الـ 11.

وأضاف تشاوش أوغلو، في كلمة له خلال فعالية لمؤتمر السفراء في ولاية صامسون: "من جانب نكافح الإرهاب في سوريا ومن جانب آخر نعمل مع الولايات المتحدة للقضاء على الحزام الإرهابي وإقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بدلا منه، ولكن هذا الأمر لن يكون مثل منبج ولن نسمح أبدًا بالمماطلة، لأن هذه مسألة أمنية غاية في الأهمية بالنسبة إلينا".

وتوصلت أنقرة وواشنطن الأربعاء الماضي إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

وتطرق تشاوش أوغلو إلى إعفاء روسيا المواطنين الأتراك من حاملي جوازات السفر الخدمية والخاصة لتأشيرة الدخول "فيزا"، مؤكدًا أن أولوية سياستهم الخارجية حاليًا تتمثل برفع التأشيرة مع روسيا.

كما أشار إلى أن الاقتصاد القوي يعني سياسة خارجية قوية، مشددًا في هذا الإطار أنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل تعزيز اقتصاد البلاد.

كما كشف تشاوش أوغلو عن "رفع تأشيرة الدخول بشكل متبادل بين تركيا وأذربيجان الشقيقة اعتبارًا من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل".