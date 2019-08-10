أردوغان: أغسطس هو شهر انتصارات الأمة التركية وسنضيف إليها انتصارا جديدا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أغسطس/ آب يعرف بشهر الانتصارات في تاريخ الأمة التركية، ونأمل إضافة نصر جديد لسلسلة الانتصارات هذا الشهر.

جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان السبت، بمناسبة عيد الأضحى، هنأ فيها المواطنين، وتمنى أن يحضر الخير للأمة التركية والعالم الاسلامي والبشرية جمعاء.

وفي رسالته، استشهد أردوغان بالانتصارات التي تحققت عبر تاريخ الأمة التركية في أغسطس، من قبيل معارك ملاذ كرد (1071)، ومرج دابق (1516)، ونصر 30 أغسطس إبان حرب الاستقلال (1922)، وعملية السلام العسكرية لنجدة القبارصة الأتراك (1974).

كما لفت إلى بدء عملية "درع الفرات" في أغسطس 2016، التي كانت الضربة الأولى للممر الإرهابي المراد تشكيله على حدود تركيا مع سوريا.

وأضاف أردوغان: "إن شاء الله سنضيف نصرا جديدا إلى سلسلة الانتصارات في تاريخنا، في أغسطس الحالي أيضا".

وفي ختام رسالته قال: "سنواصل إلحاق الهزيمة بمن يخططون لإيقاف مسيرة بلادنا عبر وسائل خبيثة عديدة، انطلاقا من هجمات المنظمات الإرهابية وحتى الأفخاخ الاقتصادية".

والأحد، تحتفل تركيا مع عديد من الدول الإسلامية بأول أيام عيد الأضحى المبارك.