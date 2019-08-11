تشاووش أوغلو لواشنطن: إما أن نطهر شرقي الفرات معاً أو تدخلها تركيا بمفردها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا عازمة على تطهير منطقة شرق الفرات من عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي مهما كلفها ذلك.

وأضاف تشاووش أوغلو، الأحد، في تصريحات أدلى بها بمقر حزب العدالة والتنمية في مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط جنوبي تركيا، أن أنقرة اتخذت كافة التدابير اللازمة ضد التهديدات الخارجية.

وأشار تشاووش أوغلو أن تركيا ستطهر شرق الفرات من عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" كما طهّرت عفرين وجرابلس من عناصر "داعش".

وتابع قائلًا: سنطهر شرق الفرات مهما كلفنا ذلك، لا يوجد أي تغيير في عزيمتنا ولن نسمح لأمريكا بإلهائنا على غرار اتفاق منبج.

ولفت إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في عملية شرق فرات، مذكّرًا بأن الولايات المتحدة لم تفِ بوعدها بشأن منبج.

وأضاف مخاطبًا الولايات المتحدة: "إما أن نقوم بتنظيف منطقة شرق الفرات معًا، أو أن تدخل تركيا وحدها المنطقة لتنظيفها من الإرهابيين".

والأربعاء، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة (شرق الفرات) شمالي سوريا.

