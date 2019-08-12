تشاوش أوغلو يشكر رئيسة وزراء النرويج على تصريحاتها ضد العنصرية ومعاداة الإسلام

شكر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو رئيسة وزراء النرويج، إيرنا سولبرغ إزاء رسائلها "الصادقة والشجاعة" ضد تيارات العنصرية ومعاداة الإسلام المتصاعدة في العالم، عقب الهجوم الإرهابي على مسجد في بلادها.

جاء ذلك في تغريدات على حسابه بموقع تويتر، الاثنين، حول الهجوم المسلح الذي استهدف السبت، مسجد مركز النور الإسلامي في ضاحية "بارم" بالنرويج.

وقال تشاوش أوغلو: "الهجوم على المسجد في النرويج أحزننا وأقلقنا، وأشكر رئيسة الوزراء سولبرغ من أجل رسائلها الصادقة والشجاعة إزاء تيارات العنصرية ومعاداة الإسلام المتصاعدة في العالم".

وأضاف:" لا يمكننا حل هذه المشكلة إلا بالكفاح معًا".

وفي تصريحات عقب الهجوم على المسجد، أدانت سولبرغ الهجوم، وأكدت ضرورة كفاح الكراهية والمواقف المناهضة للإسلام.

والسبت، أصيب مسن (75 عاما) في إطلاق نار استهدف مسجد مركز النور الإسلامي في بارم، حيث نفذ الهجوم شاب نرويجي.