تشاوش أوغلو يصل الخرطوم لحضور مراسم توقيع "الإعلان الدستوري"

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، العاصمة السودانية الخرطوم، لحضور مراسم توقيع "وثيقة الإعلان الدستوري" النهائي.

ومن المقرر توقيع الوثيقة، السبت، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" في السودان.

وكان في استقبال تشاوش أوغلو في مطار الخرطوم الدولي، وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب محمد، وممثلو منظمات مدنية تركية.

وفي إطار الزيارة، يلتقي تشاوش أوغلو في القصر الرئاسي، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وبعدها يجتمع على مأدبة طعام مع رجال أعمال أتراك، وممثلي منظمات مدنية تركية.

وفي تغريده عبر حسابه على "تويتر"، قال تشاوش أوغلو: "نحن في السودان الصديق والشقيق من أجل مراسم توقيع الإعلان الدستوري الذي يتضمن بنود الإدارة المدنية المؤقتة".

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى، وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.