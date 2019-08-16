وزير الدفاع التركي: مركز العمليات المشتركة مع واشنطن يبدأ عمله الأسبوع المقبل

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آقار إن مركز مركز العمليات المشتركة (مع واشنطن) حول المنطقة الآمنة بشمال سوريا سيبدأ عمله الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أقار خلال زيارة تفقدية أجراها لولاية شانلى أورفا جنوبي تركيا.

وأضاف أقار أنه تم الالتزام إلى الآن بالجدول الزمني المحدد حول مركز العمليات المشتركة دون أي مشاكل، وأن أنقرة ننتظر الالتزام به في المستقبل.

وأشار أقار إلى أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على مراقبة وتنسيق المجال الجوي إلى جانب عدة قضايا أخرى.

وأكد أقار أن تركيا لن تقبل أي تعاون من حلفائها مع تنظيم ي ب ك الإرهابي وأنها تنتظر انهاء هذا التعاون في أقرب وقت.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا، ستيفن تويتي، زار ولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا، في إطار جهود تأسيس المنطقة الآمنة في سوريا.

وأوضحت أن تويتي سيواصل مباحثاته، الجمعة، في رئاسة هيئة الأركان التركية، وسيغادر تركيا بعد إتمام هذه المباحثات.

والاثنين، كشفت الوزارة عن وصول وفد أمريكي إلى مدينة شانلي أورفة، لإجراء تحضيرات أولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بالمنطقة الآمنة.

والأسبوع الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.