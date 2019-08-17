تركيا تدعو الأمم المتحدة إلى دور أكثر نشاطا في كشمير

دعت تركيا، السبت، الأمم المتحدة إلى "الاضطلاع بدور أكثر نشاطا" في حل مشكلة "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير.

شدد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية على أهمية حل الخلاف على كشمير بين الهند وباكستان من خلال الحوار.

ورحب البيان بالحراك الذي يقوده مجلس الأمن الدولي من أجل خفض التوتر في المنطقة وحل المسائل الخلافية بالوسائل الدبلوماسية.

وأضاف البيان أن على الأمم المتحدة "الاضطلاع بدور أكثر نشاطا في إطار القرارات السابقة من أجل حل مشكلة جامو وكشمير، التي تؤرق عملية تطبيع العلاقات الهندية الباكستانية".

كما لفت البيان إلى أهمية حل القضايا الخلافية بين البلدين (الهند وباكستان)، عن طريق القانون الدولي والحوار بين الأطراف.

والجمعة، عقد مجلس الأمن خلسة خاصة لأول مرة منذ أكثر من 5 عقود لمناقشة الوضع في كشمير، ودعا الطرفين إلى العدول عن اتخاذ أي قرار فردي.

وانعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة بناءً على طلب من الصين التي أكدت اعتراضها على إجراءات نيودلهي أحادية الجانب.

والأسبوع الماضي، شهدت ولاية "جامو وكشمير" احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.

جاء ذلك إثر إلغاء الحكومة الهندية، في 5 أغسطس/آب الجاري، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.