تشاوش أوغلو يدعو المجتمع الدولي لتبني موقف مبدئي لوقف اشتباكات ليبيا

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، المجتمع الدولي إلى التحلي بموقف مبدئي لوقف الاشتباكات في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة له على "تويتر"، عقب لقائه نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال تشاوش أوغلو: "لقد أكدنا خلال لقائنا مع نظيري الليبي الطاهر سيالة، على أهمية حل المسألة الليبية بطرق سلمية".

وأضاف: "يتعين على المجتمع الدولي، التحلي بموقف مبدئي، من أجل وقف الاشتباكات في ليبيا".

يشار أن تشاوش أوغلو، حضر في الخرطوم، مراسم توقيع الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي.