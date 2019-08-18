الخارجية التركية تدين الهجوم الإرهابي الدامي في العاصمة الأفغانية كابول أمس

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف، ليلة السبت، في العاصمة الأفغانية كابول.

وأعربت الوزارة، في بيان، الأحد، عن حزنها جراء سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في الهجوم الإرهابي.

وأضافت "ندين بشدة هذا الهجوم المنافي للإنسانية، الذي استهدف أناسا أبرياء، ونتمنى الرحمة من الله للقتلى، والشفاء العاجل للجرحى".

كما تقدمت الخارجية بالتعازي لحكومة أفغانستان الصديقة، وللشعب الأفغاني الشقيق.

ووفق أحدث حصيلة، ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري إلى ٨٠ على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وقال فيروز بشاري، المتحدث باسم الحكومة، إن 182 مدنيا آخرين أصيبوا في التفجير.