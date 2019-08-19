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"الكاسر".. عملية جديدة جنوب شرقي تركيا ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 19.08.2019 16:01
آخر تحديث في 19.08.2019 16:15
DHA DHA

أطلقت وزارة الداخلية عملية جديدة ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان".

وذكرت الوزارة في بيان الاثنين، أنه تم إطلاق اسم "الكاسر" على العملية التي تم تدشينها، الأحد، في أرياف هكاري وشرناق (جنوب شرق) ووان (شرق).

وأوضح البيان أن العملية تشارك فيها قوات من الدرك ووحدات الأمن والحراس الأمنيين، ويديرها القائد العام للدرك الفريق أول عارف جتين من ولاية هكاري.

وأشار البيان إلى مشاركة 129 فريق عملياتي من الدرك والقوات الخاصة في الشرطة والحراس الأمنيين في العملية بالولايات الثلاثة.

وأسفرت العملية حتى الآن عن تدمير 43 مغارة وملجأ يستخدمه الإرهابيون.

وأكد البيان استمرار العمليات لحين تحييد كافة الإرهابيين في المنطقة.

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