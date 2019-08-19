تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" في غارات جوية شمالي العراق

حيّد الجيش التركي 5 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" في غارات جوية على مواقع التنظيم بمنطقة جبال قنديل شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان الاثنين، أن الغارات استهدفت مخابىء وملاجئ ومخازن أسلحة تابعة للتنظيم، وأسفرت عن تحييد 5 إرهابيين.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق؛ بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.