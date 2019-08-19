نائب أردوغان: الحكومة اضطرت إلى التدخل ضد رؤساء البلديات الداعمين للإرهاب

أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي أنّ حكومة بلاده "وجدت نفسها مضطرة إلى التدخل" ضد 3 رؤساء بلديات بـ"سبب دعمهم للإرهاب".

وأضاف أوقطاي، عبر حسابه على "تويتر": "كان لا بد من التدخل" ضد رؤساء بلديات "يدعمون الإرهاب وذلك في إطار صون ديمقراطيتنا".

وأشار أوقطاي إلى أنّ 3 بلديات أثبتت التحقيقات القضائية قيامها بتسخير إمكانياتها لخدمة المنظمة الإرهابية الملطخة أيديها بالدماء"، في إشارة إلى منظمة "بي كا كا" الانفصالية.

وأضاف: "إرادة الشعب لا يمكن أن تترك لوصاية الإرهابيين".

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الداخلية أوقفت رؤساء بلديات ولايات دياربكر، وماردين (جنوب شرق)، ووان (شرق)، عن العمل لوجود تحقيقات بحقهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.

وجرى تعيين والي ديار بكر حسن بصري غوزال أوغلو، ووالي ماردين مصطفى يامان، ووالي وان محمد أمين بيلماز، رؤساء للبلديات المذكورة بالوكالة.