انطلاق العمل على "أقينجي" أول طائرة مسيرة بشراكة تركية أوكرانية

تعتزم شركتا "بايكار" التركية للدفاع، وشركة الدفاع الأوكرانية الحكومية، صناعة طائرة مسيرة تحمل اسم "أقينجي".

وأعلنت الشركة الأوكرانية في بيان الثلاثاء أن شركة تجارة السلاح Ukrspetseskport التابعة لها بدأت مع شركة بايكار التركية العمل على أول مشروع مشترك لصناعة أول طائرة بدون طيار.

وأشار مدير شركة تجارة السلاح بافلو بوكين في البيان إلى أنّ التعاون التركي الأوكراني يهدف لصناعة جيل جديد هجومي من الطائرات المسيرة، لسد احتياجات القوات التركية والأوكرانية.

وأوضح بوكين أنّ "أقينجي" ستؤدي مهام الطائرة التقليدية، بالإضافة إلى تنفيذ مهام هجومية دقيقة، بقدرتها على حمل مئات الكيلوغرامات من الذخيرة.

وأشار أنّ الطائرة أقينجي ستكون قادرة على حمل طنٍ واحد من الذخيرة، والطيران على ارتفاع 12 كيلو متر، ولمدة 24 ساعة متواصلة، وتتميز بإطلاق صواريخ موجهة وقنابل تقليدية.