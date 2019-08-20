مقاتلات تركية تحيد 5 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

تمكنت المقاتلات التركية من تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في غارات على شمال العراق، حسب وزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القصف استهدف معاقل الإرهابيين في منطقة متينا جاء بالتوازي مع عملية "المخلب" الجارية في منطقة هاكورك بشمال العراق.

وأضاف البيان أن القصف دمر مواقع أسلحة ومخابئ وتحصينات لعناصر "بي كا كا"، إلى جانب تحييد 5 إرهابيين.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك"؛ بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.