وزيرة خارجية السلفادور: نريد تعزيز علاقاتنا مع تركي وسنفتتح سفارة في أنقرة قريباً

أعلنت وزيرة خارجية جمهورية السلفادور، ألكسندرا هيل، الثلاثاء، عزم بلادها افتتاح سفارتها في العاصمة التركية أنقرة "قريبا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، في مقر وزارة الخارجية التركية، بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت هيل أن بلادها ترغب في تعزيز علاقاتها مع تركيا في كافة المجالات والقطاعات، وليس فقط في مجالي الاقتصاد والثقافة.

وأعربت عن امتنانها لتطور العلاقات القائمة بين بلادها وتركيا، مشيرةً أن السلفادور "تعمل حاليا على النهوض بكافة القطاعات، بالاستفادة من تجارب الدول الصديقة".

وتابعت: "أشعر بالسعادة والامتنان لتواجدي في تركيا، وأعتقد أنني سأتعلم أشياء كثيرة هنا، وزيارتي إلى أنقرة تعتبر من أوائل الزيارات التي أجريها بعد استلامي منصب الخارجية في بلادي، والتقارب الحاصل مع تركيا يعد تاريخيا بالنسبة لبلادي".

وذكرت بأن السلفادور تولي أهمية كبيرة للتعاون والاستثمارات المشتركة القائمة بين بلادها وتركيا، مبينة أن السلفادور لديها الرغبة في تحقيق تقارب أكبر بين شعبي البلدين.

وأردفت قائلة: "قريبا سنفتتح سفارتنا في أنقرة، وكذلك ستفتتح تركيا سفارتها في بلادنا، وهذه الخطوة ستساهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين".

وأردفت: "نحن نريد الانفتاح على تركيا، ونسعى لجذب المستثمرين الأتراك إلى السلفادور".